الارصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 09 17

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 07 17

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 09 19

رفح 08 18

رأس سدر 12 16

نخل 04 14

نويبع 14 20

طابا 13 17

كاترين 00 10

الطور 11 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 05 18

بني سويف 05 18

المنيا 06 16

أسيوط 06 19

سوهاج 08 19

قنا 07 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 13 25

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 14 23

حلايب 15 24