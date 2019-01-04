  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:14 ص
بحث متقدم
حادث طبيبة كفر الشيخ

تفاصيل جديدة صادمة في قضية الطبيبة المذبوحة وأطفالها

سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

القطن

الأسباب الحقيقية لتراجع زراعة "الذهب الأبيض" بمصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

هذا ما قالته "الخارجية" بشأن احتجاز مصريين في إيران

دانيلو جروجيتش

مفاجأة صادمة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الأمم المتحدة

أول تعليق لـ«الأمم المتحدة»على جلسة محاكمة قتلة خاشقجي

سلشي بيكيلي

إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

الشيخ خالد الجندي

«الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

نانسي بيلوسي تفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

عرب وعالم

إلغاء جميع جلسات مجلس النواب الأمريكي لمدة أسبوع
إلغاء جميع جلسات مجلس النواب الأمريكي لمدة أسبوع

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يغرق الولايات المتحدة في الفوضى

#

«إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

#

هزيمة كبرى لحزب "ترامب" في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

#

"النواب" يشكل لجنة لدراسة "البحوث السريرية"

فازت النائب عن الحزب الديمقراطي "نانسي بيلوسي"، الخميس، برئاسة مجلس النواب الأمريكي.
ووافق 220 نائبًا على تولي بيلوسي (78 عامًا) المنصب، مقابل رفض 192، وامتناع/غياب 22 نائبًا.
يشار أن بيلوسي تتزعم النواب الديمقراطيين في المجلس منذ سنوات، وشغلت المنصب نفسه بين عامي 2007 و2011، وخلفها الجمهوري "بول ريان".
وتأتي عودة بيلوسي إلى إدارة منصة المجلس إثر انتزاع حزبها الأغلبية في انتخابات تجديد نصفي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ودخول نتائجها حيز التنفيذ بحلول العام الجديد.
ورغم توحّد النواب الديمقراطيين، على اختلاف تياراتهم، مع زعيمتهم في مواجهة سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى خلافات محدودة.
ويبلغ مجموع مقاعد الحزب في المجلس الجديد 235 مقعدا، مقابل 199 لغريمه (إضافة إلى مقعد شاغر).
ويتوقع أن تكون أولى خطوات بيلوسي طرح تصويت على تدابير مالية مؤقتة، بهدف إنهاء إغلاق جزئي، مستمر منذ نحو أسبوعين، لدوائر حكومية، على خلفية فشل البيت الأبيض والكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب تضمين تكاليف إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان
» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» "إسرائيل" تهاجم تامر أمين بسبب محمد صلاح
» يذبح زوجته أمام رضيعها.. وأخرى تقتل صديقها
» أزهري لـ"عصفور": "السلام عليكم" ليست تحية السلفيين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول