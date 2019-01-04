  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:14 ص
بحث متقدم
حادث طبيبة كفر الشيخ

تفاصيل جديدة صادمة في قضية الطبيبة المذبوحة وأطفالها

سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

القطن

الأسباب الحقيقية لتراجع زراعة "الذهب الأبيض" بمصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

هذا ما قالته "الخارجية" بشأن احتجاز مصريين في إيران

دانيلو جروجيتش

مفاجأة صادمة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الأمم المتحدة

أول تعليق لـ«الأمم المتحدة»على جلسة محاكمة قتلة خاشقجي

سلشي بيكيلي

إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

الشيخ خالد الجندي

«الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

المغرب يحذّر البوليساريو من هذا الأمر الخطير

عرب وعالم

احتجاجات فى المغرب
احتجاجات فى المغرب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود

#

هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ

#

كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟

#

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

قالت الحكومة المغربية، إن تحرك جبهة البوليساريو نحو المنطقة العازلة في إقليم الصحراء المتنازع عليه، يضع الجبهة "بمواجهة مع المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس، في العاصمة الرباط، عقب انتهاء اجتماع للمجلس الحكومي.
واعتبر الخلفي أن "استفزازات الانفصاليين" تضعهم بمواجهة مع الأمم المتحدة، "لأن مجلس الأمن كان صريحًا في قراراته وواضحًا، وأي سلوك من هذا النوع هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة".
وتداولت تقارير إعلامية مؤخرًا، عن تحرك البوليساريو تجاه المنطقة العازلة، وتهديدها باستهداف سباق دولي مرتقب للسيارات، يمر من منطقة الكركارات، وخاصةً السيارات التي "تحمل العلم المغربي، أو أي خريطة مستفزة".
وأضاف الخلفي أن "قرارات مجلس الأمن كانت واضحة في هذا الموضوع، حيث سبق أن دعا بالامتناع عن ذلك".
وحذّر من أن "ما يصدر من استفزازات يائسة، تضع الانفصاليين (يقصد البوليساريو) في مواجهة مع المنتظم الدولي، وقرارات مجلس الأمن".
وتابع: "البلاد كانت منذ انطلاق اتفاقية وقف إطلاق النار، حازمة وستظل كذلك إزاء هذه الاستفزازات".
وفي 4 إبريل/نيسان 2018، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المغرب والجبهة إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر"، بخصوص الإقليم المتنازع عليه.
وأعرب غوتيريش، آنذاك، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء "احتمال عودة التوترات" بين الجانبين، نتيجة عودة عناصر من الجبهة لمنطقة الكركارات.
واعتبر التقرير أن قيام "البوليساريو" بنقل مقر منشآتها الإدارية والعسكرية من "تندوف"، إلى منطقة شرق الجدار الأمني في الصحراء، "خطوة مرفوضة وغير قانونية (في حال حدوثها) لتغيير الحقائق على الأرض".
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحلٍ حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب الجبهة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان
» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» "إسرائيل" تهاجم تامر أمين بسبب محمد صلاح
» يذبح زوجته أمام رضيعها.. وأخرى تقتل صديقها
» أزهري لـ"عصفور": "السلام عليكم" ليست تحية السلفيين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول