تصريحات صادمة للرئيس البرازيلي بشأن عاصمة إسرائيل

04 يناير 2019 - 01:20 ص

قال الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو خلال مقابلة تلفزيونية إن الشعب الإسرائيلي هو من يحدد ما هي عاصمة إسرائيل.



وقال بولسونارو الذي تولى منصبه رسميا الثلاثاء إن دولا عربية وصفها بالـ"متطرفة" – على حد تعبيره - ستعترض على احتمال نقل البرازيل سفارتها في إسرائيل للقدس لكن دولا أخرى لن تفعل.



وبعد وقت قصير من فوزه بالانتخابات، صرح الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أنه ينوي نقل سفارة بلده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس "قريبا".



وكتب بولسونارو على "تويتر"، مساء الخميس: "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس"، مضيفا أن "إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما".



وفي حال نفذ الرئيس المنتخب ذلك، ستكون البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس بعد غواتيمالا والولايات المتحدة، التي أثار قرارها المخالف لعقود من الدبلوماسية الأميركية، غضب الفلسطينيين وعدد من دول العالم.



وردا على سؤال لصحيفة "إسرائيل هايوم" حول نيته نقل السفارة إلى القدس التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية، قال بولسونارو في وقت سابق إن إسرائيل "يجب أن تكون حرة في اختيار عاصمتها".

