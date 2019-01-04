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"الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه

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كشف نجم النادي الأهلي السابق، زكريا ناصف، عن إن المارد الأحمر سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة صفقة ضم حسين الشحات، لاعب نادي العين الإماراتي، في صفقة ستبلغ قيمتها 100 مليون جنيه.
وأوضح زكريا، خلال برنامج “الماتش” المذاع على قناة صدى البلد، أن حسين الشحات قام بمداخلة تليفونية مع البرنامج منذ نحو شهر وأكد أن هناك أخبار جيدة في شهر يناير وكان يقصد بها الانتقال إلى النادي الأهلي.
وأشار إلى أن الأهلي سوف يمنح حسين الشحات، راتب قيمته نحو 25 مليون جنيه في الموسم، على أن يحصل اللاعب طوال فترة انتقاله للنادي البالغة 4 مواسم غلى مبلغ 100 مليون جنيه .



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