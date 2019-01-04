مخزون النفط الخام الأمريكي ينخفض 4.5 مليون برميل

04 يناير 2019 - 01:00 ص

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وهبطت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 3.1 مليون برميل.



وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 483 ألف برميل.



وتشير بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي للخام زاد بمقدار 98 ألف برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بأن تزيد مليوني برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت أربعة ملايين برميل مقارنة مع توقعات بارتفاعها 1.6 مليون برميل.

