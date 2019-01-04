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أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

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البشير
البشير

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قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إنهم تلقوا نصائح بـ "التطبيع مع إسرائيل" حتى تنصلح أحوال البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه مشايخ الطرق الصوفية في مقر الضيافة الرسمي (بيت الضيافة)، في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.
وأوضح: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله، وليست بيد أحد"، دون ذكر من يتحدث عنهم والذين قدموا له تلك النصيحة.
وشدد البشير على أن القضية الفلسطينية هي قضية "عقدية (قضية عقيدة) وليست سياسية".
ومتحدثا عن أعمال العنف التي شابت التظاهرات مؤخرا قال: "نحن لا نقتل الناس تشفيا، نحن أتينا لنوفر الأمن للناس، والعيش الكريم، والرفاهية، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".
وتتواصل في البلاد منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامية.
وأضاف البشير أن "التظاهرات خرجت لوجود أزمة، ودخل مندسون لحرق المؤسسات وممتلكات المواطنين، وهجموا مباشرة على مواقع الشرطة والأمن".
وأشار إلى "استخدام أقل قوة ممكنة، وأن استخدام القوة المفرطة يتطلب التحقيق والمحاسبة"، مشددا أن هدف حكومته تأمين الناس وممتلكاتهم، وهي مسؤولية الدولة.
وتابع: "ولا نألو جهدا في الحفاظ على البلاد وأمنها".

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