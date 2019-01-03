» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)

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الرياضة

ليفربول وسيتي
ليفربول وسيتي

المصريون ووكالات

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أشعل مانشستر سيتي صراع المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على ضيفه ليفربول يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.
وبادر النجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 40، ليواصل هوايته في هز شباك ليفربول بتسجيله هدفه السابع في مبارياته السبع الأخيرة على ملعب (الاتحاد) معقل سيتي أمام الفريق الأحمر، لكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 64.
وأحرز المهاجم الألماني الشاب ليروي ساني هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 72، ليوقف قطار انتصارات ليفربول في المسابقة، التي استمرت في مبارياته الثماني الأخيرة.

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