أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

03 يناير 2019 - 11:40 م

علق الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، على الأنباء المتداولة بشأن طرح سيارة أمريكية الصنع في الأسواق المصرية بسعر 75 ألف جنيه.



وأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الخميس، أنه لا صحة لما تردد عن هذه المسألة، موضحًا أنه من الصعب توفير سيارات بهذا السعر.



وأضاف "عبدالعزيز" أن أسعار السيارات ستنخفض خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة بعد إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، مؤكدًا أنه من حق المستهلك أن يستفيد من الإعفاء الجمركي الذي تم تطبيقه مع بداية عام 2019.

