مانشستر سيتي يخترق شباك ليفربول

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سجل اللاعب ليروى سانى، الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي، في شباك ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، فى الدقيقة 72 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

 يذكر أن فريق ليفربول يغرد منفردا فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث و6 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة.

 


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