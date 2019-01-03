التحالف الدولي يقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة في دير الزور

03 يناير 2019 - 11:10 م

أدت غارات التحالف الأمريكي على بلدة الشعفة بريف دير الزور إلى مجزرة قتل أثرها 11 مدنيا وألحقت دمار كبير في المنازل السكنية.



وقالت مصادر أهلية، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي شنت مساء اليوم عدوانا على منازل سكنية في بلدة الشعفة ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة.

