وزير الدفاع الأمريكي يبحث الملف السوري مع هؤلاء

بحث وزير الدفاع الأمريكي الجديد باتريك شاناهان صباح اليوم الخميس مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون الملف السوري.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله: «هذا الصباح، اجتمع شاناهان وبومبيو و(رئيس الأركان جو) دانفورد وبولتون هنا في البنتاغون لبحث مجموعة واسعة من الموضوعات بينها سوريا».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله: «هذا الصباح، اجتمع شاناهان وبومبيو و(رئيس الأركان جو) دانفورد وبولتون هنا في البنتاغون لبحث مجموعة واسعة من الموضوعات بينها سوريا».