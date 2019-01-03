» "الوزراء": 2019 سيكون عام الحياة الكريمة للمواطن

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزارء تعامل مع مبادرة «حياة كريمة» تم في خلال ساعتين من إعلانها.



وقال «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، إن المجلس استهل اجتماعه بمناقشة هذه المبادرة، وأن رئيس الوزراء كلف كل الوزراء بوضع خطة لبدء تفعيل المبادرة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.