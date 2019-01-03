كابل تطلب من واشنطن توضيحات حول سياستها إزاء أفغانستان

03 يناير 2019 - 10:30 م

طلبت الحكومة الأفغانية، الخميس، من الولايات المتحدة تقديم بعض التوضيحات بشأن سياستها إزاء البلاد بعد ورود تقارير تتحدث عن انسحاب محتمل للقوات الأمريكية من أفغانستان.



جاء ذلك حسب بيان صدر، اليوم، عن القصر الرئاسي الأفغاني ونقله موقع قناة "طلوع نيوز" المحلية على الإنترنت.



وقال البيان: "طلبنا من الولايات المتحدة عبر قنوات دبلوماسية تقديم إيضاحات بشان بعض التصريحات حول سياسات معينة" (لم يذكرها).



وأضاف: "نأمل (من الجانب الأمريكي) مشاركة تلك السياسات معنا في المستقبل القريب".



ولفت البيان الرئاسي أيضًا إلى أن "الأفغان وقوات الدفاع والأمن في البلاد قدمت عشرات الآلاف من التضحيات حتى الآن من أجل سلام الشعب".



وتابع: "كل بلد يقدّر مصالحه، ونحن نعمل على تكريس الجهود من أجل الاعتماد على أنفسنا، مع مراعاة المواقف الحساسة الحالية في البلاد".



ويأتي البيان وسط تقارير تتحدث عن انسحاب محتمل للقوات الأمريكية من أفغانستان.



وجاء في تلك التقارير أيضًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر، خلال اجتماع مع أعضاء إدارته الأربعاء، على ضرورة لعب الدول الإقليمية دورا أكبر في أفغانستان.



وقال إنه يجب أن تقاتل روسيا وباكستان في أفغانستان، وليس الولايات المتحدة، حسب"طلوع نيوز".



وتطرق ترامب أيضًا إلى وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، ودوره "السلبي" في أفغانستان.



وتساءل مستنكرا: "ما الذي فعله من أجلي؟ كيف فعل في أفغانستان؟ ليس جيدا. ليس جيدا. لست سعيدا بما فعله في أفغانستان ولا ينبغي أن أكون سعيدا".



وأضاف أنه عمليًا أقال ماتيس.

