» القائم يحرم صلاح من هدف مؤكد أمام مانشستر سيتي

03 يناير 2019 - 10:36 م

بدأت منذ قليل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة 21 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وحرم القائم اللاعب "صلاح وماني" من تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

وبدأت التمريرة من اللاعب محمد صلاح الي ماني الذي سددها علي المرمي لكنها اصطدمت بالقائم، وفي متابعة للنجم المصري انقذها مدافع مانشستر سيتي من علي خط المرمي.

يذكر أن فريق ليفربول يغرد منفردا فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث و6 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة.