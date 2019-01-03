» "إسرائيل" تهاجم تامر أمين بسبب محمد صلاح

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عرب وعالم

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات

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إسرائيل

تامر أمين

مؤنس دبور

وزارة خارجية الكيان الصهيوني

انتقدت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" دعوة الإعلامى تامر أمين للاعب المصرى محمد صلاح بمغادرة  ليفربول حال تعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور.
ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للإعلامي تامر أمين قالة : "من المؤسف أن يناشد الاعلامي تامر أمين اللاعب محمد صلاح ترك نادي ليفربول في حال تعاقده مع اللاعب العربي الإسرائيلي مؤنس دبور بحجة ان هناك كراهية.

وأضافت :"نحب ان نذكر ان اتفاقية الكويز، التي تمخضت عن معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، توفر عشرات الالوف من الوظائف للعمال المصريين في إنتاج الألبسة المصدرة الى الولايات المتحدة، فهل عليهم أيضا أن يتركوا وظائفهم ويخسروا مصدر زرقهم بناء على المنطق الذي يطرحة الاعلامي؟

وانتقدت الصفحة التابعة لوزارة خارجية الكيان الصهيوني تصريحات "أمين"، ووصفتها بالمؤسفة، معتبرة أنها تحمل عداءً لإسرائيل.



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