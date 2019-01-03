» الذهب يرتفع بشكل جنوني ويسجل هذا الرقم

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق، أسعار الذهب اليوم الخميس فى التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 645 جنيها.

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق، أسعار الذهب اليوم الخميس فى التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 645 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 645 جنيهًا، فيما ارتفع جرام الذهب عيار 18 إلى 553 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 737 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



