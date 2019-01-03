إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

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سلشي بيكيلي
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وزير الري

قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، إن أعمال بناء سد النهضة تعرضت لمفاجآت تسبب في تعطل المشروع عدة سنوات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "أعمال بناء السد وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى 25%".

وأكد الوزير، خلال إحدى جلسات البرلمان، إلى أن "الأسباب الأساسية لتأخر البناء كان أولها العقد الذي أجرته الحكومة مع شركة ميتيك المقاولة التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة حول بناء السد"، على حد قوله.

وأضاف: "ثانيا: اكتشاف وادٍ عميق خلال البناء، أخر البناء ثلاث سنوات، وثالثا: خطة إنهاء بناء مثل هذا المشروع خلال أربعة سنوات لم تكن خطة حقيقية وموفقة".

وكشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر 2020، وأبلغ الوزير البرلمان "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين".

وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" في 2011، ويتم تشييده بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.


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