» «الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

03 يناير 2019 - 08:10 م

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإجراء كشف صحي على كل من الزوجين قبل الطلاق، مشيرًا إلى أن الزوجة إن كانت حامل يجب تعطيل الطلاق، حتى يتمكن الطرفان من مراجعة نفسيهما وتسيير الأمور.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc ": "هذا الأمر مهم للغاية، الناس حصل لها فيروس في علاقاتها الاجتماعية، وهذا ابتكار فقهي نتقدم به لهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يدرسوه، واحتمال يكون صح أو خطأ".

وأشار إلى أن القانون يمكن أن يعطل ما هو مباح، مشيرا إلى أن هناك في العرف ما يحمل أخطاء وغير مقبول ويتعارض مع القرآن الكريم، مضيفًا: "الشرع يبيح الزواج بأقل من 18 سنة، لكن القانون نظم الشرع ومنع الزواج أقل من هذا السن وإذا وقع يعتبر حراما، والقانون في القرآن هو ولي الأمر".

من جانبه قال الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر، إن الزوجة نعمة من عند الله، مشيرًا إلى أن الله عز وجل نهى عن الإضرار بالزوجة والجلوس معها دون صفاء نية.

وتابع: "اللي يروح يصالح زوجته ويقولها حقك علي تعالي ارجعي، وترجع وبعدها يطلع عينها ده يغضب الله، والذي يعتبر الزوجة نعمة فهذا موثق في القرآن".