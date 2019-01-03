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بعد خلع ملابسها.. ميريام فارس توافق على طلب شاب بتقبيلها

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ميريام فارس
ميريام فارس

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غناء ميريام فارس

حفل ميريام فارس فى دبى

جزيرة المارية في أبوظبي

أشعلت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أجواء حفلها الغنائى فى ليلة رأس السنة والذي أحيته بجزيرة المارية في أبوظبي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدو  أثناء لقائها معجبيها أمام الكاميرات، واستطاع أحد هؤلاء أن يلفت الأنظار إليه، عندما طلب منها أن يقبلها.

ووافقت ميريام فارس على طلب المعجب بتقبيله لها، بل وتفاعلت مع قبلته بطريقة أحدثت ضجة كبيرة عبر الصفحات التي نشرت الفيديو على "إنستجرام".

ويأتي الفيديو، بعد أيام من نشر ميريام فارس لفيديو آخر مثير للجدل، وهي تخلع جزء من ملابسها، وهي في شرفة على البحر، لكي تؤدي الرقصة التي قدمتها في أحدث أغنياتها المصورة "قومي"، وذلك رد على تحدي شقيقتها رولا لها.


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