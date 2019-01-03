» التحقيق في خروج قطعة من الهرم لمعرض في إسكتلندا

03 يناير 2019 - 08:04 م

أصدرت وزارة الآثار، بيانا ردت فيه على ما تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة أيدنبرج بالإعلان عن عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر.

وجاء في البيان، أنه "إيماءا إلى ما تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة أيدنبرج بالإعلان عن عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر، وذلك في معرض من المقرر افتتاحه يوم 8 فبراير المقبل، كما سيتم عرض مجموعة أخرى من القطع الأثرية المصرية، صرح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة بأن وزارة الآثار خاطبت وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التواصل مع السلطات الأسكتلندية والمتحف الوطني الأسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف".

كما تضمنت المخاطبة ضرورة الإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية والمزمع عرضها بالمعرض المذكور، مؤكدا أن القانون المصري الحالي الخاص بحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يجرم الاتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة.

وأشار عبد الجواد إلى أنه في حالة ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداده.