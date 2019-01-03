» يقتل والدته.. ويصرخ «قتلتها.. قتلتها»

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قتل

جثة

مريض نفسي

والداته

شهدت قرية «خربتا» التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة قيام شاب مصاب بمرض نفسى بقتل والدته، وتم ضبطه وتواصل النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بعثور الأهالى على سيدة مقتولة في منزلها.

انتقل العميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة لمكان الحادث، وتبين وجود جثة «ز .أ» ربة منزل، وبها إصابات في الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

توصلت تحريات الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، إلى قيام الجيران بمشاهدة نجل المتوفاة يخرج من المنزل ويصرخ «قتلتها ..قتلتها»، ودخل الجيران المنزل فوجدوا جثة السيدة مصابة في الرأس.

تم القبض على المتهم، وتبين أنه يقيم مع والدته بمفردهما، وأفاد أشقائه المتزوجين بأن شقيقهم مريض نفسى ويتردد على مستشفى المعمورة للأمراض النفسية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.


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