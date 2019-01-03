  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

طقس قارس وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من 4 أيام متتالية

قبر أبوحصيرة

مطالبات يهودية لزيارة قبر "أبو حصيرة" بالبحيرة

ليفربول والمان سيتى

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول صلاح والمان سيتي

أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

الرقابة الادارية

8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

المتهمين بقتل خاشقجي

ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

احتجاجات السودان

تجدد التظاهرات الشعبية في مدن شرق السودان

شاب يحضن فتاة

مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

أميرا الكويت وقطر

الكويت ترفض مساعدة قطر والسبب "إسرائيل"

طقس قارس وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من 4 أيام متتالية

آخر الأخبار

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة
الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تحذر من طقس الخميس: أمطار وأتربة وبرودة شديدة

#

ألمانيا تبتكر طريقة جديدة لتحديد جنس جنين الدجاجة

#

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

#

الأرصاد الجوية: احذروا شتاء هذا العام

الأرصاد

أمطار

طقس قارس

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار والطقس القارس حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 9 درجات مئوية خلال فترات الليل.

وأوضح أن من المتوقع سقوط أمطار الأيام المقبلة على السواحل الشمالية، لافتًا إلى أن شدة الرياح تقل حدتها الفترة المقبلة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن انخفاض الرطوبة في الجنوب الغربي يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، مؤكدًا أنه لن يكون هناك عواصف ترابية تؤثر على حالة الطقس الأيام المقبلة، نشاط الرياح سيكون محدودًا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتكوّن الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» يقتل والدته .. ويصرخ «قتلتها.. قتلتها»
» 19مليار جنيه زيادة في مشتريات الأجانب بسبب الإصلاحات الاقتصادية
» السفارة الإسرائيلية تعزي مصر في وفاة «كاميليا السادات»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين
» "الآثار" تطالب إسكتلندا بأوراق ملكية "حجر خوفو"
» "النهضة" التونسية تدعو إلى مصالحة وطنية في سوريا
» حقيقة تحويل مسجد فى الغربية إلى مزرعة كلاب
» مصر تعزي موسكو في ضحايا انهيار مبنى سكني وسط روسيا
» "ملابسها شفافة ومثيرة".. أب يبرر معاشرته لابنته جنسيا
» حملة "اثنين كفاية" لن تحد من الانفجار السكاني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول