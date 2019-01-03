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"الآثار" تطالب إسكتلندا بأوراق ملكية "حجر خوفو"

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هرم خوفو
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وكالات

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الاثار

اسكتلندا

هرم خوفو

طالبت وزارة الآثار، إسكتلندا بإثبات ملكيتها لكتلة حجرية تمثل جزء من الكساء الخارجى لهرم خوفو وذلك قبل عرضه بالمتحف الوطني الإسكتلندي يوم 8 فبراير القادم.

وقالت وزارة الآثار فى بيان لها "إيماء إلى ما تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام المتحف الوطنى الإسكتلندى فى مدينة ايدنبرج بالإعلان عن عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيرى تمثل جزءًا من الكساء الخارجى لهرم خوفو الأكبر وذلك فى معرض من المقرر افتتاحه يوم 8 فبراير المقبل،  كما سيتم عرض مجموعة أخرى من القطع الأثرية المصرية.

وصرح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بأن وزارة الآثار قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو التواصل مع السلطات الاسكتلندية والمتحف الوطنى الاسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة.

كما تطلب الوزارة فى بيانها بالإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية والمزمع عرضها بالمعرض المذكور مؤكدًا أن القانون المصرى الحالى الخاص بحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يجرم الاتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة".

وأشار عبد الجواد إلى أنه حال ثبوت خروج الكتلة أو أية من القطع الأثرية الأخرى بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستردادها.

وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت أنه لأول مرة منذ نقله إلى العاصمة الاسكتلندية ادنبرة عام 1872، سيتم عرض حجر جيرى من الهرم الأكبر "خوفو" فى المعرض الوطنى لاسكتلندا.



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