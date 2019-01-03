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"طلعت مصطفى" تسجل 21.3 مليار جنيه مبيعات النشاط العقاري

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"طلعت مصطفى" توقع الاتفاق النهائي لتسوية أرض "مدينتي" بسداد 9 مليارات جنيه

حسن عاشور

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفي القابضة عن نمو مبيعات النشاط العقاري بنسبة 62% حتى نهاية 31 ديسمبر 2018 لتسجل 21.3 مليار جنيه، مقابل 13.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.  

وأرجعت الشركة هذا النمو في المبيعات إلى تحقيق معدلات تسليم غير مسبوقة في مصر والشرق الأوسط، حيث قامت المجموعة بتسليم أكثر من 90 ألف وحدة منذ بداية نشاطها، مشيرة إلى أن مبيعات الوحدات السكنية بلغت 18.3 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2017 بنسبة نمو 93%.

وأرجعت الشركة ارتفاع مبيعات العام الماضي إلى مبيعات مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 12 مليار جنيه منذ إطلاقه في يونيو الماضي.


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