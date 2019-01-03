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إضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات الأهلية

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مدبولي
مدبولي

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قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية.

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

ومن بين الكيانات الأهلية التي تضمنها القرار، منها بمحافظة الإسكندرية جمعية مؤسسة أجاويد الخير للأعمال الخيرية. وبمحافظة بني سويف جمعية ميثاق المصطفي الخيرية للتنمية، وجمعية أفاق للتنمية. وبمحافظة سوهاج جمعية تنمية المجتمع المحلي، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وكفالة اليتيم، وجمعية قلوب الخير للتنمية، وجمعية الطريق إلى الجنة، والجمعية المصرية لرعاية البيئة والاسرة والمجتمع.

وبمحافظة قنا جمعية تنمية المجتمع. وبمحافظة الدقهلية جمعية رسالة للأعمال الخيرية. وبمحافظة الأقصر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الطفولة. وبمحافظة البحيرة جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع، وجمعية الأمل للخدمات والرعاية الاجتماعية، والجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة، والجمعية الخيرية، وجمعية نور الإسلام الخيرية. وبمحافظة الجيزة جمعية الخدمات الاجتماعية، وثلاث جمعيات في مناطق مختلفة بمسمي "الخدمات العامة"، وجمعية نهضة المجتمع المحلي، وجمعية اللجنة الشعبية للتنمية.


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