ضبط عصابة استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول

03 يناير 2019 - 06:14 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتعاون مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة في ضبط تشكيل عصابى تخصص في استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول واستجداء المارة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام «أحمد. ف. غ» 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، سبق اتهامه في قضيتى «سرقة»، و«حسام. ح. س» 28 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه في 6 قضايا «سلاح بدون ترخيص، تسول»، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في مجال استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء منهم كرهًا على المبالغ النقدية المتحصلة من تلك الأعمال، مُتخذين من بعض الشوارع بدائرة قسم شرطة الدقى مأوى لهم، وكذا قيامهما بالتعدى على الأطفال بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بأحد الأماكن التي يتخذونها مأوى لهم، وبصحبتهم 5 أطفال من المجنى عليهم. وبسؤال المجنى عليهم أكدوا ما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمَيْن اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.