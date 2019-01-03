إعادة فتح باب ترخيص المواقع الإلكترونية

03 يناير 2019 - 06:08 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية خلال المدة من أول يناير وحتى نهاية الشهر، وذلك في فرصة أخيرة لترخيص المواقع.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، منها 113 موقعا تم دفع الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص.

يذكر أن المجلس بدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم 21 أكتوبر الماضى وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

تنوعت هذه المواقع مابين إخباري، صحفي، ديني، ترفيهي، علمي، إعلاني. وفيما يلى بيان بعدد المواقع التي تقدمت للحصول على التراخيص:

إخباري متنوع: 47

إخباري رياضي: 7

إخباري اقتصادي: 17

إخباري فني:2

إخباري طبي:1

صحفي تحريري:23

ديني معرفي:2

ترفيهي منوعات:1

إعلاني: 4

خبري لأهالي ومراكز مناطق محددة: 2

علمي معرفي: 6

إخباري زراعي :1