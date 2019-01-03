  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

طقس قارس وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من 4 أيام متتالية

قبر أبوحصيرة

مطالبات يهودية لزيارة قبر "أبو حصيرة" بالبحيرة

ليفربول والمان سيتى

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول صلاح والمان سيتي

أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

الرقابة الادارية

8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

المتهمين بقتل خاشقجي

ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

احتجاجات السودان

تجدد التظاهرات الشعبية في مدن شرق السودان

شاب يحضن فتاة

مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

أميرا الكويت وقطر

الكويت ترفض مساعدة قطر والسبب "إسرائيل"

إعادة فتح باب ترخيص المواقع الإلكترونية

آخر الأخبار

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية.. ونائب «النور» يرد

#

50 ألف جنيه رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية

#

" الأعلى للإعلام" يتلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية الأحد المقبل

#

رسميًا.. سوريا والأردن يعلنان فتح الحدود بينهما

ترخيص

مكرم محمد احمد

المواقع

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية خلال المدة من أول يناير وحتى نهاية الشهر، وذلك في فرصة أخيرة لترخيص المواقع.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، منها 113 موقعا تم دفع الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص.

يذكر أن المجلس بدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم 21 أكتوبر الماضى وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

تنوعت هذه المواقع مابين إخباري، صحفي، ديني، ترفيهي، علمي، إعلاني. وفيما يلى بيان بعدد المواقع التي تقدمت للحصول على التراخيص:

إخباري متنوع: 47

إخباري رياضي: 7

إخباري اقتصادي: 17

إخباري فني:2

إخباري طبي:1

صحفي تحريري:23

ديني معرفي:2

ترفيهي منوعات:1

إعلاني: 4

خبري لأهالي ومراكز مناطق محددة: 2

علمي معرفي: 6

إخباري زراعي :1


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» يقتل والدته .. ويصرخ «قتلتها.. قتلتها»
» 19مليار جنيه زيادة في مشتريات الأجانب بسبب الإصلاحات الاقتصادية
» السفارة الإسرائيلية تعزي مصر في وفاة «كاميليا السادات»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين
» "الآثار" تطالب إسكتلندا بأوراق ملكية "حجر خوفو"
» "النهضة" التونسية تدعو إلى مصالحة وطنية في سوريا
» حقيقة تحويل مسجد فى الغربية إلى مزرعة كلاب
» مصر تعزي موسكو في ضحايا انهيار مبنى سكني وسط روسيا
» "ملابسها شفافة ومثيرة".. أب يبرر معاشرته لابنته جنسيا
» حملة "اثنين كفاية" لن تحد من الانفجار السكاني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول