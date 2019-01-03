تدريب 1000 شاب وتوعيتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية

03 يناير 2019 - 05:57 م

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإطلاقه لمبادرة "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على ريادة الأعمال.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم عقد العديد من برامج التوعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعديد من الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط مركز أبنوب، كما تم تدريب 1000 شاب مهنيًا وتوعيتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب على ريادة الأعمال في محافظات "أسوان – الفيوم – كفر الشيخ – البحيرة – سوهاج – المنيا - دمياط "، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية على مهن (أعمال الخياطة، أعمال مشغولات الجلد الطبيعي، الكهرباء والتبريد والتكييف، أعمال منتجات الألبان، النقاشة والمحارة، المشغولات اليدوية، أعمال السباكة).

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التخطيط نحو تنفيذ العديد من برامج التنمية المجتمعية وتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات التي تشهد أكبر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، أوضح وائل فراج مدير عام إدارة الهجرة غير الشرعية، أن وزارة الهجرة تبنت برنامجًا يهدف إلى اعتماد مدربين لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية بدءًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية باعتباره أحد المراكز المتخصصة.

وأضاف أنه الوزارة اعتمدت 494 مدربًا في محافظات "القاهرة - الجيزة – أسيوط - كفر الشيخ – البحيرة – سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - الغربية "، من ممثلي وزارات "الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم والتعليم الفني – الثقافة – الأوقاف المصرية - الكنيسة المصرية"، لإعداد فريق توعية قادر على مخاطبة الشباب من أبناء المحافظة التابعين لهم، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد مدربين للتوعية في محافظات "الأقصر – مطروح – قنا – المنيا – بني سويف - بورسعيد – السويس – البحر الأحمر" ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2018 / 2019.

وأوضح فراج أنه ومع تزايد سعي الأطفال نحو الهجرة، فقد وضعت وزارة الهجرة ضمن أولوياتها الملحة ضرورة توعية الأم والطفل من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فعلى سبيل المثال، قامت الوزارة بتوعية عدد 1800 أم وطفل في قرى بمحافظة أسيوط، ويتم التنسيق لتكرار التجربة في محافظات أخرى.

وبخصوص مدارس التعليم الفني، لفت مديرة إدارة الهجرة غير الشرعية، إلى أنه تم إعداد برامج لتوعية وتثقيف المسئولين عن التعليم الفني، لما له من دور بارز باعتباره أداة التنمية وإحدى سبل الحد من هجرة القُصّر ومساعدتهم على التعرف على سبل الهجرة الآمنة والتدريب المهني والعمل المجتمعي.

وفي ذلك السياق، أكد وائل فراج أنه تم توعية وإرشاد عدد 182 مدرسًا من مُدرسي التعليم الفني في محافظتي "القاهرة والإسماعيلية" من مخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهة أفكار الشباب حول تلك الظاهرة ومساعدتهم لإيجاد بدائل آمنة والتعريف بها.