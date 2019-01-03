ضبط عاطل انتحل صفة وكيل نيابة

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وكيل نيابة

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته كارنيه باسمه يحمل صفة وكيل نيابة "مزور"، وآخر يحمل بياناته منسوب صدوره لنقابة المحامين بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان مدير مباحث القاهرة اللواء أشرف الجندي تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة البساتين يفيد ضبط «سعيد م.» 26 عاما، وبحوزته سيارة بدون لوحات معدنية، وعُثر بداخلها على كارنيه باسم وصورة المتهم بصفته وكيل النائب العام "مزور"، كارنيه يحمل بياناته منسوب صدوره لنقابة المحامين.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة عضو بإحدى الهيئات القضائية، وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص "هارب".


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