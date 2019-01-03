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عامل يغتصب شقيقته لمدة 10 أعوام ويحولها إلى "لعبة جنسية"

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جريمة اغتصاب

اغتصاب الشقيقات

عامل يغتصب شقيقته

لم تتخيل بريطانية أن يغتصبها شقيقها لمدة 10 أعوام في بريطانيا، تقول "أوليفيا هتشينسون" البالغة من العمر 23 عاما:" اغتصبني أخي وحولني إلى لعبة جنسية منذ كنت في الثالثة".
تروى الفتاة التى تبلغ من العمر 23 عامًا والتى تعيش في منطقة "فليتوود" بمدينة "لانكشاير" البريطانية، إن أخوها تناوب على اغتصابها منذ كانت في الثالثة من عمرها حتى أفقدها عذريتها، لافتًة "أنها لن تنسى ما حدث طوال عمرها".

تروى الفتاة، لم أفهم مايفعله أخى وعندما وصلت إلى سن 12 واجهته ليتوقف عن الاغتصاب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقالت "جانيت" إنها شعرت بالغثيان فور معرفتها بما فعله "براندون"، لكنها وقفت بجانب ابنتها وأخبرت رجال الشرطة بما حدث لتحصل "أوليفيا" على بعض العدالة التي تستحقها.

ووجهت الشرطة لـ"براندون" 9 تهم تشمل الاعتداء على قاصر دون سن الـ13 عاما، وممارسة النشاط الجنسي مع طفلة، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات بعدما أدين في يناير 2015، قضى منها حتى الآن 4 سنوات.

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