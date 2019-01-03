أول تعليق من الزمالك على صفقات الأهلي الجديدة

03 يناير 2019 - 05:25 م





علق أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة والتي أبرمها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.



وقال أمير في تصريحات صحفية: "ليس لنا علاقة بالنادي الأهلي نهائيًا ولا نفكر في الصفقات التي يبرمها مسئولي الأهلي وتفكيرنا في فريقنا فقط".



وأضاف "الزمالك ليس في حاجة إلى صفقات عديدة والتدعيم سيكون في أضيق الحدود بشكل كبير لان الفريق مدجج بالنجوم". وتابع "لا نفكر في أي منافس وتركيزنا كله مع فريقنا ولاعبينا فقط".



يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت القادم على ملعب الأخير ببطولة الدوري.

