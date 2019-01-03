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فيديو يكشف حقيقة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

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عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد الخرو

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فيس بوك

عمرو دياب

دينا الشربينى

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، لحظة خروجهما من حفل رأس السنة الذي أحياه الهضبة في أبو ظبي ليلة رأس السنة.

 واعتبر رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بمثابة رد قاطع علي مسربي شائعة انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب، حيث انتشر في الأيام القليلة الماضية أخبارا تفيد بوجود خلافات بينهما أدت إلى انفصالهما.

 شاهد الفيديو.. 

https://web.facebook.com/diab.placee/videos/316974062242562/ 

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