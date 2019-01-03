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"كاف" يعلن موعد مباراتي الأهلي أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراتي الأهلي أمام فريق فيتا كلوب الأنجولي وشبيبة الساورة الجزائري في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و أكد " كاف" أن يوم السبت الموافق 12 من يناير الجاري لمواجهة فيتا كلوب وفي تمام التاسعة مساء، في الجولة الأولى، فيما يواجه فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم 18 من الشهر ذاته وفي تمام التاسعة بتوقيت القاهرة بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

 وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أجراها الاتحاد الأفريقي في القاهرة الأسبوع الماضي قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من، فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري بالإضافة إلى سيمبا التنزاني.

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