ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

03 يناير 2019 - 04:49 م

عقدت المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد النائب العام السعودي في بيان، أن الجلسة عُقدت للمدانين من قبل النيابة العامة، وعددهم 11، بحضور محاميهم.



وأضاف البيان، أن "المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

وفي إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هيئة حقوق الإنسان، حضرت الجلسة، مشيرة إلى أن تقديم المدانين للمحاكمة يأتي تأكيداً لما سبق وأن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع.

وبينت الهيئة أن إجراءات المحاكمة جرت على نحو ما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية.



