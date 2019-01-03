حبس عاملين تسببا في مصرع طفل

03 يناير 2019 - 04:43 م

قرر المستشار عبدالرحمن صبحي، وكيل النيابة، برئاسة المستشار عبدالحميد السعيد، رئيس نيابة الدلنجات، حبس عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدلنجات، الخميس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب تركهما غرفة محبس مياه رئيسي مفتوحة دون غطاء عقب الانتهاء من عملهما، ما تسبب في مصرع طفل رضيع.

جاء ذلك خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، وقررت حبس «أ .خ» و«م .ع» العاملين بالشركة، لتسببهما بإهمالهما في الحادث.

وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز الدلنجات، من المستشفى العام، يفيد بوصول الطفل «كريم. س» 14 شهرًا، إلى المستشفى فاقدًا الوعي، نتيجة سقوطه في بيارة بميدان الحصان بمدينة الدلنجات.

وقرر والد الطفل بأنه أثناء تواجده برفقة زوجته ونجله ووالد زوجته بميدان الحصان، فوجئ باختفاء نجله أثناء لعبه بالميدان، وبالبحث عثر عليه ببيارة مفتوحة بالميدان، وتم نقله لمستشفى الدلنجات العام، والتي قامت بتحويله إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر رقم 22596 جنح الدلنجات.

ومن جانبها، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات محضرًا برقم 2 جنح الدلنجات، تتهم فيه شركة مياه الدلنجات بالمسؤولية عن الحادث، وذكرت فيه أن شركة مياه شرب الدلنجات أصلحت ماسورة مياه بجوار ميدان الفارس العربي بمدخل مدينة الدلنجات، وفتحت غطاء غرفة المحبس الرئيسي لخط المياه والموجود داخل الميدان، وعند انتهاء العمل لم يتم وضع الغطاء على الغرفة ما أدى إلى سقوط الطفل.