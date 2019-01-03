مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

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محمد فضل- متابعات

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شيخ الأزهر

فتاة

جامعة المنصورة

تأديب

حضن

أحال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الخميس، الطالب الذي احتضن زميلته داخل الحرم الجامعى لمجلس التأديب بكلية الحقوق.

كما أرسل رئيس الجامعة مذكرة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن الطالبة كونها تدرس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لطالب يحتضن زميلته بحرم جامعة المنصورة بعدما قدم لها «بوكيه ورد».

وأظهر المقطع فتاة محجبة تغمض عينيها وينتظرها شاب آخر وخلف ظهره «بوكيه ورد»، بينما يقوم أصدقاؤهما بتوجيه الفتاة لتصل للشاب، وعندما وصلت وفتحت عينيها وجدت الشاب يركع على إحدى ركبتيه ويقدم لها «بوكيه الورد»، وما إن تقترب منه حتى يحتضنها ويدور بها في المكان، وسط تصفيق الطلاب.

وأكد عدد من الطلاب أن المقطع المتداول في «كافيتريا» مجاورة لكلية الآداب داخل حرم جامعة المنصورة، وأنه كان يتم الاحتفال بعيد ميلاد الطالبة.

وكشفت الجامعة أن الطالب يدعى «محمود. ر.أ» طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، والطالبة تدعى «إسراء. م. أ»، ليست مسجلة في الجامعة، وتدرس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

وأكدت إدارة الجامعة في بيان لها «أن إدارة الأمن تعرفت على شخصيتي الطالب والطالبة وتم التحفظ عليهما، ومواجهتهما بتفاصيل الواقعة، وتبين أن الطالب مقيد بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، والطالبة من خارج الجامعة، حيث تنتمى لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وتم عمل مذكرة بالواقعة، وتمت إحالة الطالب لمجلس التأديب لخروجه عن القيم الجامعية».



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