فيديو.. مجددًا شيرين تتطاول على مصر

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شيرين عبدالوهاب

تامر أمين

شن الإعلامي، تامر أمين، هجومًا ناريًا على المطربة شيرين عبدالوهاب، بسبب ما اسماه إهانتها وسخريتها من مصر والمصريين، في حفل أحيته في رأس السنة والذي أقيم في إحدى الفنادق الكبرى.

وقال "أمين"، عبر برنامجه، أخر النهار المذاع على فضائية النهار، "شرين تحيرني لا أعلم إن كنت أحبها بسبب صوتها وأغانيها، أم اكرهها لما تفعله من تجاوزات في حق الجميع، وخاصة مصر والمصريين".

وأضاف أمين، "شيرين بعد أن غنت أحدى أغانيها، حياها الجمهور، بشكل كبير، فما كان منها إلا أنها قالت لهم "والله أنا خسارة في مصر".

وتابع، "موقف آخر تطاولت فيه "شيرين" على مصر، عندما كسرت إحدى الطربيزات الزجاجية في القاعة، ونتج عنها صوت مرتفع، علقت شيرين قائلة عادل عادي إنت فمصر وأهلا بيكم في مصر".

وأختتم، "أمين" حديثه، قائلا الفنانة الكبيرة بتسخر من مصر والمصريين و لا أحد كبير على بلدنا يا شرين، يظهر أنها مبتعرفش تمسك نفسها على المسرح والحفلات اللايف، وطالب باتخاذ موقف حازم ضدها.

 


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