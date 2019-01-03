منقذ طفلة الإسماعيلية يروى التفاصيل كاملة

روى محمود سيد، سائق التاكسي الذي أنقذ حياة الطفلة المختطفة بالإسماعيلية يوم الجمعة الماضي، قصة إنقاذه للطفلة قائلا: "إنه يوم الجمعة الساعة الثالثة عصرًا، استوقفه رجل يرتدي "جلابية" ومعه بنت صغيرة واضعًا يده على رأسها، حتى يقوم بتوصيله إلى الموقف الجديد، لافتًا إلى أن الرجل الخاطف قام بخطف البنت من أمام مدرسة، وكان يحمل سلاحًا أبيض "قطر" قائلًا للبنت: "لو اتكلمتي هدبحك".

وأوضح خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، السائق أن البنت كانت خائفة، فوجه للخاطف سؤالا عن سبب بكاء البنت فأجابه بأنها "طفلة خرساء لا تتحدث"، فوجه سؤال آخر للخاطف حول سبب تواجده بالإسماعيلية ووظيفته فرد عليه: "أنه بواب عمارة عند المكان المتجه إليه ويأخذ 2000 جنيه في الشهر وأن هذه ابنة مهندس في العمارة يقوم بتوصيلها".

وتابع السائق أنه كان يشعر بكذب الرجل فقام بتوصيله للمكان، ووجه له سؤال عن أي العمائر التي يعمل بها؟ فشاور له عشوائيًّا على عمارة دون أن ينظر للعمارة المشار لها، متابعًا أنه بعد نزول الخاطف من السيارة انتظرته لأتابعه وأتأكد من دخوله للعمارة التي أشار إليها.

وأكد السائق أنه لم يدخل إلى العمارة ولكنه دخل إلى حدائق بجانب الجامعة الجديدة، ومن ثم سرت بالسيارة خلفه وأوقف السيارة بالقرب من المكان واستعان ببعض الأشخاص من أجل إنقاذ الطفلة، لافتًا إلى الأشخاص وافقوا على الفور على مساعدته، وبعد ذلك قام بالجري نحوه، فضرب البنت في صدرها، وفر هاربًا، ثم قام بملاحقته حتى أمسك به وتم تسليمه للشرطة.

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