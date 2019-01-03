إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد النهضة

03 يناير 2019 - 02:21 م

أعلن سلشي بيكيلي، وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر من العام 2020، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأبلغ الوزير البرلمان بأن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية سنة 2022.

ويأتي هذا الإعلان غداة توقيع شركة الكهرباء الإثيوبية اتفاقية مع شركة جي إي هيدرو فرانس لتسريع بناء سد النهضة.

وبناء على الاتفاقية فإن الشركة المقاولة تقوم أولاً بتركيب التوربينين اللذين صمما مسبقًا لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تركيب خمس وحدات لتوليد الطاقة.

وتنص الاتفاقية على أن الشركة تقوم أيضًا بإنتاج وتفتيش وتركيب التوربينات بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو بالتعاون مع شركة تدعى "كوميليكس".

وبالمثل، تجرى مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الصينية لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

وحسب الاتفاقية تقوم الشركة المقاولة الصينية على تسريع العمل المدني، وبالفعل تؤدي هذه الاتفاقية إلى توليد وحدتين في أقرب وقت.