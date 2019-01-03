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بالهرم..

يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها

قضايا وحوادث

عامل يطعن
عامل يطعن

متابعات- أمينة عبد العال

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الهرم

عامل

عنف عائلي

طعن عامل زوجته الحامل بعد شكه في سلوكها، لتشهد منطقة الهرم واقعة مأساوية، استكمالاً لمسلسل العنف العائلي الذي تشهده البلاد حاليًا.

وتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، عثرت القوات على جثة سيدة حامل، وبعمل التحريات تبين أن زوجها هو القاتل بسبب شكه في سلوكها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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