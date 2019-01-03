ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود

03 يناير 2019 - 01:59 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سوريا تحولت إلى "رمل وموت"، وضاعت منذ زمن بعيد منذ عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ترامب في اجتماع للوزراء في البيت الأبيض أمس الأربعاء أن أوباما تخلى عن سوريا قبل سنوات عندما انتهك النظام السوري الخط الأحمر بشأن الأسلحة الكيماوية.

وأضاف أنه كان يجب على أوباما متابعة تهديده عند انتهاك النظام السوري الخط الأحمر الذي رسمه بشأن استخدام السلاح الكيماوي.

وكان النظام السوري قصف مناطق المعارضة السورية بالأسلحة الكيماوية، لكن الرئيس أوباما لم يتحرك على الرغم من تهديده مرارًا بالتحرك عسكريًا حال تجاوز النظام للخط الأحمر.

وأوضح أن أمريكا لا تريد سوريا، هي ليست أكثر من رمل وموت وضاعت منذ زمن بعيد.

يأتي ذلك بعد قرار ترامب منتصف الشهر الماضي، بسحب القوات الأمريكية، من شمال شرقي سوريا، خلال 30 يومًا قبل أن يمدد الفترة حتى أربعة أشهر.

وأكد ترامب أنني لم أقل أبدا سريعا أو بطيئا ولم أقل أبدا أننا سنغادر غدًا، لقد قلت إننا نخرج جنودنا، لكننا نخرج بقوة كبيرة.

وأضاف أن أحدهم قال لأربعة أشهر، لكنني لم أقل ذلك أيضًا، رافضًا تحديد جدول زمني لإعادة القوات إلى بلاده.

وعن مصير وحدات حماية الشعب (الكردية) المدعومة من قبل أمريكا، قال: نريد حماية الكرد على الرغم من ذلك، ولكنني لا أريد أن أكون في سوريا إلى الأبد.

وتدور تساؤلات حول الطرف الذي سيملأ مكان القوات الأمريكية في سوريا، إن كان تركيا أو قوات الأسد، إلا أن ترامب ألمح في تغريدة قبل أيام، إلى إمكانية ملء تركيا الفراغ.