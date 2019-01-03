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رحيل فارس الرواية.. عبد الوهاب الأسواني

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رحيل فارس الرواية..عبد الوهاب الأسواني
رحيل فارس الرواية..عبد الوهاب الأسواني

عبد القادر وحيد

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صراع

المرض

رحيل

عبد الوهاب الأسواني

توفي صباح اليوم الخميس، الأديب والروائي عبد الوهاب الأسواني، عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إن الأوساط الأدبية في مصر والوطن العربي فقدت أحد فرسان الرواية الذين نجحوا في خلق عوالم فكرية ساحرة من خلال مؤلفاته التي شكلت جزءًا من ملامح ثقافة المجتمع المصري.

وولد الأسواني في قرية جزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر عام 1934، حيث اعتبره النقاد أحد أبناء المدرسة العقادية نسبة إلى عباس محمود العقاد في التثقيف الذاتي، حيث وصل في دراسته إلى الثانوية العامة، ولم يكمل تعليمه نظرًا لانشغاله بتجارة والده.

خالط  الأسواني في  الإسكندرية -حيث كانت تجارة والده- مجتمع الأدباء والمثقفين واقتدى بالأجانب حيث تعلم منهم أهمية قراءة الآداب ومتابعة الفنون، وبدأ في سن مبكرة يلتهم الكتب حتى أصبح أحد أهم المثقفين الموسوعيين.

كما اهتم الأسواني بالرواية، وأخلص لها إلى جانب القصة، وصدرت له العديد من الأعمال منها مملكة المطارحات العائلية، وللقمر وجهان، وشال من القطيفة الصفراء، وهبت العاصفة، وابتسامة غير مفهومة، وأخبار الدراويش، والنمل الأبيض، وكرم العنب، ومواقف درامية من التاريخ العربي، وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، والحسين بن علي، وبلال مؤذن الرسول، وغيرها.

بعض مؤلفاته تحوّلت إلي مسلسلات وسهرات تليفزيونية وإذاعية منها النمل الأبيض، واللسان المر، ونجع العجايب.

حصل الأسواني على 11 جائزة مصرية وعربية، منها المركز الأول في خمس مسابقات للقصة، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وعام 2011 فاز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب.

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