«كاسونجو» يتنازل عن مستحقاته للزمالك

03 يناير 2019 - 01:30 م

تنازل الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الزمالك، عن مستحقاته في الموسم الحالي لدى النادي، بعدما تمت إعارته مؤخرًا إلى صفوف الوحدة السعودي.

وكان الزمالك أعار كاسونجو للنادي السعودي لمدة 6 أشهر، مقابل الحصول على مبلغ 8 ملايين جنيه مصري.

وحصل مسئولو الزمالك أمس الأربعاء على القيمة المالية المستحقة للنادي الأبيض نظير إعارة مهاجمه الكونغولي للدوري السعودي.

ويغادر كاسونجو القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للانضمام إلى ناديه الجديد.