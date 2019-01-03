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بالصور.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات

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جنازة
جنازة

متابعات- أمينة عبد العال

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جنازة

السادات

كاميليا السادات

شهد مسجد المصطفي بصلاح سالم صلاة الجنازة علي الراحلة كاميليا السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمسجد المصطفى.

توفيت كاميليا السادات مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا.

حضر الجنازة محمد أنور السادات ابن عم الراحلة كاميليا السادات والبرلماني السابق، وعدد من أقارب الراحلة منهم راوية ورقية وجمال السادات، وعفت السادات، اللواء فؤاد سعد الدين، محافظ الإسماعيلية سابقًا، والإعلامي وائل الإبراشي.

وكانت الراحلة من أقرب أبناء الرئيس الراحل شبها له وسارت على مسار والدها، حيث أصدرت عام 1985 كتاب "أنا وأبي"، تحدثت فيه عن علاقتها بأبيها السادات وتفاصيل علاقتها به.

كما ألفّت مادة لتعليم السلام ودرستها في العديد من الجامعات الأمريكية، وأنشأت معهد السادات للسلام عام 1986م.

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