الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

03 يناير 2019 - 01:07 م

قالت دار الإفتاء المصرية إن الديمقراطية في البلاد الإسلامية هي نظام للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والمسئولية الرقابية.

وانتقدت الإفتاء، خلال فيديو «موشن جرافيك» أصدرته وحدة الرسوم المتحركة، اليوم الخميس، نظرة التيارات المتشددة إلى النظم الديمقراطية، والتي تزعم من خلالها أن الديمقراطية تخالف مبادئ الإسلام، وتبرر تلك التيارات المتعصبة رؤيتها المغلوطة بأن الديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب وليس لله وأن هذا النظام مقتبس من الحضارة الغربية.

وأوضحت الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة الجديد، أن الحقيقة هي أن الإسلام لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين، فقد اقتبس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نظام الدواوين من الحضارة الفارسية.



الفيديو: