التموين تزف بشرى سارة بشأن إدراج المواليد

03 يناير 2019 - 12:50 م

أعلنت وزارة التموين، عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين.

وقال متحدث وزارة التموين، أحمد كمال، إن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية سيكون خلال شهرين، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على إضافة المواليد في المرحلة الأولى للمواطنين الأكثر احتياجًا من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف كمال، أن المرحلة الأولى تشمل إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة، وكذلك مستفيدي الضمان، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، حيث إن إضافة المواليد سيتيح للأسرة دعم غذائي أكبر من خلال صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لهم.

وأكد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال 2019، تهدف إلى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل هؤلاء الأسر في إطار مبادرة الرئيس، ما دفعها لتخصيص المرحلة الأولى لتلك الأسر الأكثر استحقاقًا واحتياجًا.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة أيضًا على توفير السلع الغذائية للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل الفروع التابعة لوزارة التموين، وكذلك العمل على تأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية إضافة إلى التوسع في إنشاء المنافذ السلعية لشباب الخريجين ضمن مشروع جمعيتي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.