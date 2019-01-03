مقتل شيعة انضموا لصفوف طالبان

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مقتل

صفوف طالبان

ولاية فارياب

قال مسئولون أمنيون في ولاية فارياب بأفغانستان، أمس  الأربعاء، إن مقاتليْن إيرانيْين و27 من أعضاء حركة طالبان قتلوا في اشتباكات مسلحة.

وأكد حنيف رضائي، المتحدث باسم فرقة شاهين 209 الأفغانية، أن الإيرانييْن هما: "الملا أحمد والملا جند الله"، وكانا عضوين بارزين في حركة طالبان في فارياب، حيث قتلا إثر غارة جوية على منطقة "خواجه سبزبوش" في الولاية، لافتًا إلى أن هذه أول مرة نرى فيها إيرانيين يقاتلون في صفوف طالبان.

وأشار رضائي إلى أن العملية تمت بعد أن قامت الجماعة بقطع طريق فارياب - جوزجان السريع، ومنعت بذلك قافلة لوجستية من التحرك تابعة للجيش.

وكان النائب الأفغاني، عبد الصبور خدمت، قد صرح في مطلع ديسمبر الماضي بأن إيران أصبحت ملاذًا آمنًا لحركة طالبان في حين "يتعرضون لضغوط من الحكومة الأفغانية، ويغادرون البلاد ويبحثون عن ملجأ لهم في إيران".

وأكد خدمت في مقابلة مع موقع "إيران واير" المعارض، أن دعم إيران لطالبان ليس قضية جديدة، وأن النظام الإيراني يواصل دعم طالبان ويسلحها من أجل إذكاء الحرب في الأراضي الأفغانية.

وكانت جماعة طالبان، قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل جديدة بشأن محادثات أجرتها في طهران مع مسئولين إيرانيين في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، أن الوفد الطالباني زار إيران، الاثنين الماضي، وناقش مواضيع من قبيل إقرار السلام والأمن وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وأكد في بيان له أن وفد طالبان وصل إلى طهران في إطار اتصالاته مع دول المنطقة وذلك لتبادل وجهات النظر حول قضايا ما بعد الاحتلال وإعادة السلام والأمن إلى أفغانستان ومناقشة ذلك مع إيران.

من جانبها اتهمت الشرطة الأفغانية في مايو الماضي خلال  مؤتمر صحفي النظام الإيراني بتزويد حركة طالبان بالأسلحة.

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