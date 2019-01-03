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المصريون الأحرار: الرئيس السيسى "نصير الغلابة والكادحين"

الحياة السياسية

النائب جمال عباس أمين حزب المصريين الأحرار
النائب جمال عباس أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط

أمينة عبد العال

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الرئيس

أسيوط

المصريين الاحرار

قال النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019 بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتحت رعاية الرئيس مباشرة تجعله نصير للغلابة والكادحين.

وأضاف عباس في بيان، أن الرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو يقوم بإطلاق العديد من المبادرات بمختلف القطاعات والتي تستهدف نهضة البلاد بالإضافة إلى تحسين أوضاع الشعب المصري، مُؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مُؤخرًا بأنه يستهدف تحسين أوضاع الشعب المصري من النواحي "الثقافية والصحية والتعليمة" وهو يتحقق على أرض الواقع.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أنه على كافة مؤسسات الدولة أن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مبادرة الرئيس بكل تفاصيلها.

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