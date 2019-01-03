  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
القبض على

القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

أسماء الموقعين على إعدام " صدام"

أسماء الموقعين على إعدام "صدام"

مشرحة زينهم تستقبل 13 جثة لمصريين بليبيا

شباب يرقصون مع الجثث.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا

عزمي مجاهد

مجاهد لـ"وزير الأوقاف": "أنت بتاع شو إعلامي"

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

مبارك وميتران

مفاجأة لـ "مبارك" في الإليزيه..تعرف عليها؟

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

في 2018..

وعد جديد من وزير التعليم بعد اختياره أفضل وزير

آخر الأخبار

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بعد "ليبرمان".. وزير إسرائيلي يهدد بالاستقالة

#

"شوقي" لوزير التعليم العالي: "إحنا بنغير من بعض"

#

وزير سابق: "تعرضت لابتزاز أثناء وجودي بالوزارة"

#

"عبدالعال" لوزير التعليم العالى: اجلس مكانك يا دكتور

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اختياره أفضل وزير في 2018 طبقًا لاستطلاع مركز بصيرة قائلاً: "التهنئة يجب أن توجه لأسرة التربية والتعليم بالوزارة، لأن تطوير التعليم كان عملًا جماعيًا".

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن الدولة تعمل على تطوير التعليم بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، لكي نكون دولة منتجة ومبدعة، وهذا سر تطوير التعليم.

وتابع أن الوزارة ستنطلق في تطوير التعليم الجديد في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وسيتم زيادة التعليم المجتمعي في 2019الذي يحد من تسرب التعليم، من خلال إنشاء مدارس أصغر حجمًا في المناطق العشوائية والفقيرة جدًا للعمل على حل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وحل مشكلة التسريب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر
» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات
» حسين الشحات: وقعت لـ"الأهلي" مرتين
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"
» فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر
» أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟
» وفاة كاميليا السادات .. وهذا موعد الجنازة والعزاء
» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة